Waveform hind (WAVE)

1 WAVE/USD reaalajas hind:

$0.00100363
$0.00100363
-3.70%1D
Waveform (WAVE) reaalajas hinnagraafik
Waveform (WAVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00099796
$ 0.00099796
24 h madal
$ 0.00105951
$ 0.00105951
24 h kõrge

$ 0.00099796
$ 0.00099796

$ 0.00105951
$ 0.00105951

$ 0.0249053
$ 0.0249053

$ 0.00032406
$ 0.00032406

+0.22%

-4.24%

-11.59%

-11.59%

Waveform (WAVE) reaalajas hind on $0.00100365. Viimase 24 tunni jooksul WAVE kaubeldud madalaim $ 0.00099796 ja kõrgeim $ 0.00105951 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0249053 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00032406.

Lüliajalise tootluse osas on WAVE muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -4.24% 24 tunni vältel -11.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Waveform (WAVE) – turuteave

$ 1.00M
$ 1.00M

--
--

$ 1.00M
$ 1.00M

999.61M
999.61M

999,611,999.789487
999,611,999.789487

Waveform praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAVE ringlev varu on 999.61M, mille koguvaru on 999611999.789487. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.00M.

Waveform (WAVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Waveform ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Waveform ja USD hinnamuutus $ -0.0005877224.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Waveform ja USD hinnamuutus $ -0.0001262781.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Waveform ja USD hinnamuutus $ +0.000350471619314644.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.24%
30 päeva$ -0.0005877224-58.55%
60 päeva$ -0.0001262781-12.58%
90 päeva$ +0.000350471619314644+53.66%

Mis on Waveform (WAVE)

Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Waveform (WAVE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Waveform hinna ennustus (USD)

Kui palju on Waveform (WAVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Waveform (WAVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Waveform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Waveform hinna ennustust kohe!

WAVE kohalike valuutade suhtes

Waveform (WAVE) tokenoomika

Waveform (WAVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Waveform (WAVE) kohta

Kui palju on Waveform (WAVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAVE hind USD on 0.00100365 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAVE/USD hind?
Praegune hind WAVE/USD on $ 0.00100365. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Waveform turukapitalisatsioon?
WAVE turukapitalisatsioon on $ 1.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAVE ringlev varu?
WAVE ringlev varu on 999.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAVE (ATH) hind?
WAVE saavutab ATH hinna summas 0.0249053 USD.
Mis oli kõigi aegade WAVE madalaim (ATL) hind?
WAVE nägi ATL hinda summas 0.00032406 USD.
Milline on WAVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAVE kauplemismaht on -- USD.
Kas WAVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAVE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.