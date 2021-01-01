Warena (RENA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Warena (RENA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Warena (RENA) teave Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features. Ametlik veebisait: https://www.warena.io/ Ostke RENA kohe!

Warena (RENA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Warena (RENA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 310.36K $ 310.36K $ 310.36K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 94.99M $ 94.99M $ 94.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 326.72K $ 326.72K $ 326.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00326715 $ 0.00326715 $ 0.00326715 Lisateave Warena (RENA) hinna kohta

Warena (RENA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Warena (RENA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RENA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RENA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RENA tokeni tokenoomikat, avastage RENA tokeni reaalajas hinda!

