Mis on Warena (RENA)

Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.

Üksuse Warena (RENA) allikas Ametlik veebisait

Warena hinna ennustus (USD)

Kui palju on Warena (RENA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Warena (RENA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Warena nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Warena hinna ennustust kohe!

Warena (RENA) tokenoomika

Warena (RENA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RENA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Warena (RENA) kohta Kui palju on Warena (RENA) tänapäeval väärt? Reaalajas RENA hind USD on 0.00100075 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RENA/USD hind? $ 0.00100075 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RENA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Warena turukapitalisatsioon? RENA turukapitalisatsioon on $ 95.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RENA ringlev varu? RENA ringlev varu on 94.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RENA (ATH) hind? RENA saavutab ATH hinna summas 6.71 USD . Mis oli kõigi aegade RENA madalaim (ATL) hind? RENA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RENA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RENA kauplemismaht on -- USD . Kas RENA sel aastal kõrgemale ka suundub? RENA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RENA hinna ennustust

