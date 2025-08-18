Rohkem infot WAIN

1 WAIN/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
wain (WAIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:57:39 (UTC+8)

wain (WAIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00273767
$ 0.00273767$ 0.00273767

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.56%

+15.56%

wain (WAIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WAIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WAINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00273767 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WAIN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +15.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

wain (WAIN) – turuteave

$ 22.13K
$ 22.13K$ 22.13K

--
----

$ 22.13K
$ 22.13K$ 22.13K

896.15M
896.15M 896.15M

896,148,904.227804
896,148,904.227804 896,148,904.227804

wain praegune turukapitalisatsioon on $ 22.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WAIN ringlev varu on 896.15M, mille koguvaru on 896148904.227804. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.13K.

wain (WAIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse wain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse wain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse wain ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse wain ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+6.07%
60 päeva$ 0+26.18%
90 päeva$ 0--

Mis on wain (WAIN)

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

wain hinna ennustus (USD)

Kui palju on wain (WAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie wain (WAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida wain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake wain hinna ennustust kohe!

wain (WAIN) tokenoomika

wain (WAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse wain (WAIN) kohta

Kui palju on wain (WAIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas WAIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WAIN/USD hind?
Praegune hind WAIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on wain turukapitalisatsioon?
WAIN turukapitalisatsioon on $ 22.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WAIN ringlev varu?
WAIN ringlev varu on 896.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAIN (ATH) hind?
WAIN saavutab ATH hinna summas 0.00273767 USD.
Mis oli kõigi aegade WAIN madalaim (ATL) hind?
WAIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WAIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WAIN kauplemismaht on -- USD.
Kas WAIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
WAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:57:39 (UTC+8)

