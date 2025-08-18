Mis on wain (WAIN)

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse wain (WAIN) kohta Kui palju on wain (WAIN) tänapäeval väärt? Reaalajas WAIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WAIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WAIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on wain turukapitalisatsioon? WAIN turukapitalisatsioon on $ 22.13K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WAIN ringlev varu? WAIN ringlev varu on 896.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAIN (ATH) hind? WAIN saavutab ATH hinna summas 0.00273767 USD . Mis oli kõigi aegade WAIN madalaim (ATL) hind? WAIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WAIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WAIN kauplemismaht on -- USD . Kas WAIN sel aastal kõrgemale ka suundub? WAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WAIN hinna ennustust

