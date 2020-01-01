wain (WAIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi wain (WAIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

wain (WAIN) teave Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation. Ametlik veebisait: https://x.com/wainsol Ostke WAIN kohe!

wain (WAIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage wain (WAIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Koguvaru: $ 896.15M $ 896.15M $ 896.15M Ringlev varu: $ 896.15M $ 896.15M $ 896.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00273767 $ 0.00273767 $ 0.00273767 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave wain (WAIN) hinna kohta

wain (WAIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud wain (WAIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAIN tokeni tokenoomikat, avastage WAIN tokeni reaalajas hinda!

WAIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WAIN võiks suunduda? Meie WAIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WAIN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!