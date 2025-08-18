Mis on Vidulum (VDL)

Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vidulum (VDL) kohta Kui palju on Vidulum (VDL) tänapäeval väärt? Reaalajas VDL hind USD on 0.00181982 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VDL/USD hind? $ 0.00181982 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VDL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Vidulum turukapitalisatsioon? VDL turukapitalisatsioon on $ 34.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VDL ringlev varu? VDL ringlev varu on 18.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VDL (ATH) hind? VDL saavutab ATH hinna summas 0.791764 USD . Mis oli kõigi aegade VDL madalaim (ATL) hind? VDL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on VDL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VDL kauplemismaht on -- USD . Kas VDL sel aastal kõrgemale ka suundub? VDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VDL hinna ennustust

