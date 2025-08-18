Rohkem infot VDL

Vidulum hind (VDL)

1 VDL/USD reaalajas hind:

$0.00181982
$0.00181982$0.00181982
+41.40%1D
Vidulum (VDL) reaalajas hinnagraafik
Vidulum (VDL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+2.26%

+41.43%

-2.13%

-2.13%

Vidulum (VDL) reaalajas hind on $0.00181982. Viimase 24 tunni jooksul VDL kaubeldud madalaim $ 0.00124397 ja kõrgeim $ 0.00183965 näitab aktiivset turu volatiivsust. VDLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.791764 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on VDL muutunud +2.26% viimase tunni jooksul, +41.43% 24 tunni vältel -2.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Vidulum (VDL) – turuteave

--
----

Vidulum praegune turukapitalisatsioon on $ 34.16K -- 24 tunnise kauplemismahuga. VDL ringlev varu on 18.77M, mille koguvaru on 18773174.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.16K.

Vidulum (VDL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Vidulum ja USD hinnamuutus $ +0.00053309.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Vidulum ja USD hinnamuutus $ -0.0006418732.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Vidulum ja USD hinnamuutus $ +0.0000882507.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Vidulum ja USD hinnamuutus $ +0.0003081294182187323.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00053309+41.43%
30 päeva$ -0.0006418732-35.27%
60 päeva$ +0.0000882507+4.85%
90 päeva$ +0.0003081294182187323+20.38%

Mis on Vidulum (VDL)

Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet .

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Vidulum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Vidulum (VDL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Vidulum (VDL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Vidulum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Vidulum hinna ennustust kohe!

VDL kohalike valuutade suhtes

Vidulum (VDL) tokenoomika

Vidulum (VDL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VDL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Vidulum (VDL) kohta

Kui palju on Vidulum (VDL) tänapäeval väärt?
Reaalajas VDL hind USD on 0.00181982 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VDL/USD hind?
Praegune hind VDL/USD on $ 0.00181982. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Vidulum turukapitalisatsioon?
VDL turukapitalisatsioon on $ 34.16K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VDL ringlev varu?
VDL ringlev varu on 18.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VDL (ATH) hind?
VDL saavutab ATH hinna summas 0.791764 USD.
Mis oli kõigi aegade VDL madalaim (ATL) hind?
VDL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on VDL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VDL kauplemismaht on -- USD.
Kas VDL sel aastal kõrgemale ka suundub?
VDL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VDL hinna ennustust.
