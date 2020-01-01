Vidulum (VDL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vidulum (VDL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vidulum (VDL) teave Vidulum is designed to make cryptocurrency adoption and ownership accessible to users of all skill levels. It centers around a multi-currency web wallet that allows users to store, access, and manage their cryptocurrencies through modern web browsers. The platform emphasizes user control over their crypto private keys, underscoring the principle of "your keys, your crypto." A core feature of the Vidulum ecosystem is its native crypto coin, VDL, which serves to reward users for utilizing the application and is continually being developed for new utilities within the web wallet . Ametlik veebisait: https://vidulum.app/

Vidulum (VDL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vidulum (VDL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.08K $ 23.08K $ 23.08K Koguvaru: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M Ringlev varu: $ 18.77M $ 18.77M $ 18.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.08K $ 23.08K $ 23.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.791764 $ 0.791764 $ 0.791764 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00122944 $ 0.00122944 $ 0.00122944 Lisateave Vidulum (VDL) hinna kohta

Vidulum (VDL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vidulum (VDL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VDL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VDL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VDL tokeni tokenoomikat, avastage VDL tokeni reaalajas hinda!

VDL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VDL võiks suunduda? Meie VDL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

