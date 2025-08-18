Mis on Verida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Verida Token (VDA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Verida Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Verida Token (VDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Verida Token (VDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Verida Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Verida Token hinna ennustust kohe!

VDA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Verida Token (VDA) tokenoomika

Verida Token (VDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Verida Token (VDA) kohta Kui palju on Verida Token (VDA) tänapäeval väärt? Reaalajas VDA hind USD on 0.00284502 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VDA/USD hind? $ 0.00284502 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VDA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Verida Token turukapitalisatsioon? VDA turukapitalisatsioon on $ 909.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VDA ringlev varu? VDA ringlev varu on 319.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VDA (ATH) hind? VDA saavutab ATH hinna summas 0.11457 USD . Mis oli kõigi aegade VDA madalaim (ATL) hind? VDA nägi ATL hinda summas 0.002341 USD . Milline on VDA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VDA kauplemismaht on -- USD . Kas VDA sel aastal kõrgemale ka suundub? VDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VDA hinna ennustust

Verida Token (VDA) Olulised valdkonna uudised