$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability. $VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users. Ametlik veebisait: https://www.verida.network/ Valge raamat: https://www.verida.io/whitepaper

Verida Token (VDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Verida Token (VDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 873.20K $ 873.20K $ 873.20K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 320.63M $ 320.63M $ 320.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.11457 $ 0.11457 $ 0.11457 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002341 $ 0.002341 $ 0.002341 Praegune hind: $ 0.00272337 $ 0.00272337 $ 0.00272337 Lisateave Verida Token (VDA) hinna kohta

Verida Token (VDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Verida Token (VDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VDA tokeni tokenoomikat, avastage VDA tokeni reaalajas hinda!

VDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VDA võiks suunduda? Meie VDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VDA tokeni hinna ennustust kohe!

