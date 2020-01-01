Uranus (URS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Uranus (URS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Uranus (URS) teave UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges Ametlik veebisait: https://www.uranusmemecoin.com/ Ostke URS kohe!

Uranus (URS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Uranus (URS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 79.50K $ 79.50K $ 79.50K Koguvaru: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M Ringlev varu: $ 996.58M $ 996.58M $ 996.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 79.50K $ 79.50K $ 79.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00759284 $ 0.00759284 $ 0.00759284 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Uranus (URS) hinna kohta

Uranus (URS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Uranus (URS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate URS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: URS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate URS tokeni tokenoomikat, avastage URS tokeni reaalajas hinda!

URS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu URS võiks suunduda? Meie URS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake URS tokeni hinna ennustust kohe!

