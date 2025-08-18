Rohkem infot URS

URS Hinnainfo

URS Ametlik veebisait

URS Tokenoomika

URS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Uranus logo

Uranus hind (URS)

Loendis mitteolevad

1 URS/USD reaalajas hind:

--
----
-9.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Uranus (URS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:50:25 (UTC+8)

Uranus (URS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00759284
$ 0.00759284$ 0.00759284

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-9.05%

-3.46%

-3.46%

Uranus (URS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul URS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. URSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00759284 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on URS muutunud -0.66% viimase tunni jooksul, -9.05% 24 tunni vältel -3.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Uranus (URS) – turuteave

$ 79.51K
$ 79.51K$ 79.51K

--
----

$ 79.51K
$ 79.51K$ 79.51K

996.58M
996.58M 996.58M

996,582,949.8254702
996,582,949.8254702 996,582,949.8254702

Uranus praegune turukapitalisatsioon on $ 79.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. URS ringlev varu on 996.58M, mille koguvaru on 996582949.8254702. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 79.51K.

Uranus (URS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Uranus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Uranus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Uranus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Uranus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.05%
30 päeva$ 0-25.41%
60 päeva$ 0-31.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Uranus (URS)

UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space. All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling now we are on dex soon on all exchanges

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Uranus (URS) allikas

Ametlik veebisait

Uranus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Uranus (URS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Uranus (URS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Uranus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Uranus hinna ennustust kohe!

URS kohalike valuutade suhtes

Uranus (URS) tokenoomika

Uranus (URS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet URS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Uranus (URS) kohta

Kui palju on Uranus (URS) tänapäeval väärt?
Reaalajas URS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune URS/USD hind?
Praegune hind URS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Uranus turukapitalisatsioon?
URS turukapitalisatsioon on $ 79.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on URS ringlev varu?
URS ringlev varu on 996.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim URS (ATH) hind?
URS saavutab ATH hinna summas 0.00759284 USD.
Mis oli kõigi aegade URS madalaim (ATL) hind?
URS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on URS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine URS kauplemismaht on -- USD.
Kas URS sel aastal kõrgemale ka suundub?
URS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake URS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:50:25 (UTC+8)

Uranus (URS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.