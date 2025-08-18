Rohkem infot TUKI

TUKI Hinnainfo

TUKI Ametlik veebisait

TUKI Tokenoomika

TUKI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

tuki logo

tuki hind (TUKI)

Loendis mitteolevad

1 TUKI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
tuki (TUKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:01 (UTC+8)

tuki (TUKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00459213
$ 0.00459213$ 0.00459213

$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091

--

--

+3.98%

+3.98%

tuki (TUKI) reaalajas hind on $0.00002255. Viimase 24 tunni jooksul TUKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00459213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001091.

Lüliajalise tootluse osas on TUKI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

tuki (TUKI) – turuteave

$ 22.53K
$ 22.53K$ 22.53K

--
----

$ 22.53K
$ 22.53K$ 22.53K

998.89M
998.89M 998.89M

998,890,780.341189
998,890,780.341189 998,890,780.341189

tuki praegune turukapitalisatsioon on $ 22.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TUKI ringlev varu on 998.89M, mille koguvaru on 998890780.341189. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.53K.

tuki (TUKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse tuki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse tuki ja USD hinnamuutus $ -0.0000038227.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse tuki ja USD hinnamuutus $ +0.0000025825.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse tuki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000038227-16.95%
60 päeva$ +0.0000025825+11.45%
90 päeva$ 0--

Mis on tuki (TUKI)

tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse tuki (TUKI) allikas

Ametlik veebisait

tuki hinna ennustus (USD)

Kui palju on tuki (TUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie tuki (TUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida tuki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake tuki hinna ennustust kohe!

TUKI kohalike valuutade suhtes

tuki (TUKI) tokenoomika

tuki (TUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse tuki (TUKI) kohta

Kui palju on tuki (TUKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUKI hind USD on 0.00002255 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUKI/USD hind?
Praegune hind TUKI/USD on $ 0.00002255. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on tuki turukapitalisatsioon?
TUKI turukapitalisatsioon on $ 22.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUKI ringlev varu?
TUKI ringlev varu on 998.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUKI (ATH) hind?
TUKI saavutab ATH hinna summas 0.00459213 USD.
Mis oli kõigi aegade TUKI madalaim (ATL) hind?
TUKI nägi ATL hinda summas 0.00001091 USD.
Milline on TUKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUKI kauplemismaht on -- USD.
Kas TUKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUKI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:38:01 (UTC+8)

tuki (TUKI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.