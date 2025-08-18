Mis on tuki (TUKI)

tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.

tuki (TUKI) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse tuki (TUKI) kohta Kui palju on tuki (TUKI) tänapäeval väärt? Reaalajas TUKI hind USD on 0.00002255 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TUKI/USD hind? $ 0.00002255 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TUKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on tuki turukapitalisatsioon? TUKI turukapitalisatsioon on $ 22.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TUKI ringlev varu? TUKI ringlev varu on 998.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUKI (ATH) hind? TUKI saavutab ATH hinna summas 0.00459213 USD . Mis oli kõigi aegade TUKI madalaim (ATL) hind? TUKI nägi ATL hinda summas 0.00001091 USD . Milline on TUKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TUKI kauplemismaht on -- USD . Kas TUKI sel aastal kõrgemale ka suundub? TUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUKI hinna ennustust

