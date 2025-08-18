Mis on Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Treble (TREB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Treble hinna ennustus (USD)

Kui palju on Treble (TREB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Treble (TREB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Treble nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Treble hinna ennustust kohe!

TREB kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Treble (TREB) tokenoomika

Treble (TREB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TREB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Treble (TREB) kohta Kui palju on Treble (TREB) tänapäeval väärt? Reaalajas TREB hind USD on 0.176377 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TREB/USD hind? $ 0.176377 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TREB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Treble turukapitalisatsioon? TREB turukapitalisatsioon on $ 1.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TREB ringlev varu? TREB ringlev varu on 7.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TREB (ATH) hind? TREB saavutab ATH hinna summas 0.814964 USD . Mis oli kõigi aegade TREB madalaim (ATL) hind? TREB nägi ATL hinda summas 0.175043 USD . Milline on TREB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TREB kauplemismaht on -- USD . Kas TREB sel aastal kõrgemale ka suundub? TREB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TREB hinna ennustust

Treble (TREB) Olulised valdkonna uudised