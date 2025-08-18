Mis on Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Trader (TDE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Trader hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trader (TDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trader (TDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trader nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trader hinna ennustust kohe!

TDE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Trader (TDE) tokenoomika

Trader (TDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trader (TDE) kohta Kui palju on Trader (TDE) tänapäeval väärt? Reaalajas TDE hind USD on 1.8 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TDE/USD hind? $ 1.8 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TDE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Trader turukapitalisatsioon? TDE turukapitalisatsioon on $ 1.70M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TDE ringlev varu? TDE ringlev varu on 944.90K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDE (ATH) hind? TDE saavutab ATH hinna summas 5.15 USD . Mis oli kõigi aegade TDE madalaim (ATL) hind? TDE nägi ATL hinda summas 0.545218 USD . Milline on TDE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TDE kauplemismaht on -- USD . Kas TDE sel aastal kõrgemale ka suundub? TDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDE hinna ennustust

Trader (TDE) Olulised valdkonna uudised