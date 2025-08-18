Rohkem infot TDE

Trader hind (TDE)

1 TDE/USD reaalajas hind:

$1.8
$1.8
-2.50%1D
USD
Trader (TDE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:10:02 (UTC+8)

Trader (TDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.79
$ 1.79
24 h madal
$ 1.92
$ 1.92
24 h kõrge

$ 1.79
$ 1.79

$ 1.92
$ 1.92

$ 5.15
$ 5.15

$ 0.545218
$ 0.545218

-0.73%

-2.59%

+4.35%

+4.35%

Trader (TDE) reaalajas hind on $1.8. Viimase 24 tunni jooksul TDE kaubeldud madalaim $ 1.79 ja kõrgeim $ 1.92 näitab aktiivset turu volatiivsust. TDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.545218.

Lüliajalise tootluse osas on TDE muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -2.59% 24 tunni vältel +4.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trader (TDE) – turuteave

$ 1.70M
$ 1.70M

--
--

$ 1.70M
$ 1.70M

944.90K
944.90K

944,898.385390486
944,898.385390486

Trader praegune turukapitalisatsioon on $ 1.70M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TDE ringlev varu on 944.90K, mille koguvaru on 944898.385390486. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.70M.

Trader (TDE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Trader ja USD hinnamuutus $ -0.048106319730168.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Trader ja USD hinnamuutus $ -0.2819453400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Trader ja USD hinnamuutus $ +1.1220040800.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Trader ja USD hinnamuutus $ +0.6507104157417928.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.048106319730168-2.59%
30 päeva$ -0.2819453400-15.66%
60 päeva$ +1.1220040800+62.33%
90 päeva$ +0.6507104157417928+56.62%

Mis on Trader (TDE)

The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Trader (TDE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Trader hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trader (TDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trader (TDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trader nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trader hinna ennustust kohe!

TDE kohalike valuutade suhtes

Trader (TDE) tokenoomika

Trader (TDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trader (TDE) kohta

Kui palju on Trader (TDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas TDE hind USD on 1.8 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TDE/USD hind?
Praegune hind TDE/USD on $ 1.8. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trader turukapitalisatsioon?
TDE turukapitalisatsioon on $ 1.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TDE ringlev varu?
TDE ringlev varu on 944.90K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TDE (ATH) hind?
TDE saavutab ATH hinna summas 5.15 USD.
Mis oli kõigi aegade TDE madalaim (ATL) hind?
TDE nägi ATL hinda summas 0.545218 USD.
Milline on TDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TDE kauplemismaht on -- USD.
Kas TDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
TDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TDE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.