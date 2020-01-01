Trader (TDE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trader (TDE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trader (TDE) teave The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Ametlik veebisait: https://tokentrader.site/ Valge raamat: https://tokentrader.site/whitepaper

Trader (TDE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trader (TDE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Koguvaru: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Ringlev varu: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 Kõigi aegade madalaim: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Praegune hind: $ 1.84 $ 1.84 $ 1.84 Lisateave Trader (TDE) hinna kohta

Trader (TDE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trader (TDE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TDE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TDE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TDE tokeni tokenoomikat, avastage TDE tokeni reaalajas hinda!

TDE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TDE võiks suunduda? Meie TDE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

