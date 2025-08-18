Rohkem infot TODD

TODD Hinnainfo

TODD Ametlik veebisait

TODD Tokenoomika

TODD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

todd logo

todd hind (TODD)

Loendis mitteolevad

1 TODD/USD reaalajas hind:

--
----
-6.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
todd (TODD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:06:24 (UTC+8)

todd (TODD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00439277
$ 0.00439277$ 0.00439277

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-6.47%

-12.65%

-12.65%

todd (TODD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TODD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TODDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00439277 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TODD muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -6.47% 24 tunni vältel -12.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

todd (TODD) – turuteave

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

--
----

$ 41.53K
$ 41.53K$ 41.53K

989.74M
989.74M 989.74M

989,736,876.080481
989,736,876.080481 989,736,876.080481

todd praegune turukapitalisatsioon on $ 41.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TODD ringlev varu on 989.74M, mille koguvaru on 989736876.080481. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.53K.

todd (TODD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse todd ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse todd ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse todd ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse todd ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.47%
30 päeva$ 0-47.21%
60 päeva$ 0-65.83%
90 päeva$ 0--

Mis on todd (TODD)

$todd the toad is the first ever shape shifting toad, the mission is simple, we cannot let $todd cut off his $pepe. Community members can create their own profile picture to their own design and become apart of the cult. the community is growing super fast! go on X search $todd, and look how much trading volume there is for 5 days straight above $1m. you need to list this asap! meme super cycle is here

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse todd (TODD) allikas

Ametlik veebisait

todd hinna ennustus (USD)

Kui palju on todd (TODD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie todd (TODD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida todd nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake todd hinna ennustust kohe!

TODD kohalike valuutade suhtes

todd (TODD) tokenoomika

todd (TODD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TODD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse todd (TODD) kohta

Kui palju on todd (TODD) tänapäeval väärt?
Reaalajas TODD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TODD/USD hind?
Praegune hind TODD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on todd turukapitalisatsioon?
TODD turukapitalisatsioon on $ 41.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TODD ringlev varu?
TODD ringlev varu on 989.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TODD (ATH) hind?
TODD saavutab ATH hinna summas 0.00439277 USD.
Mis oli kõigi aegade TODD madalaim (ATL) hind?
TODD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TODD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TODD kauplemismaht on -- USD.
Kas TODD sel aastal kõrgemale ka suundub?
TODD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TODD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:06:24 (UTC+8)

todd (TODD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.