todd (TODD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi todd (TODD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

todd (TODD) teave $todd the toad is the first ever shape shifting toad, the mission is simple, we cannot let $todd cut off his $pepe. Community members can create their own profile picture to their own design and become apart of the cult. the community is growing super fast! go on X search $todd, and look how much trading volume there is for 5 days straight above $1m. you need to list this asap! meme super cycle is here Ametlik veebisait: https://www.toddsol.com/

todd (TODD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage todd (TODD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.67K $ 48.67K $ 48.67K Koguvaru: $ 989.74M $ 989.74M $ 989.74M Ringlev varu: $ 989.74M $ 989.74M $ 989.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.67K $ 48.67K $ 48.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00439277 $ 0.00439277 $ 0.00439277 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003754 $ 0.00003754 $ 0.00003754 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave todd (TODD) hinna kohta

todd (TODD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud todd (TODD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TODD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TODD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TODD tokeni tokenoomikat, avastage TODD tokeni reaalajas hinda!

