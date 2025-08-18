Rohkem infot THC

TinHatCat hind (THC)

1 THC/USD reaalajas hind:

$0.04751458
$0.04751458
-2.00%1D
TinHatCat (THC) reaalajas hinnagraafik
TinHatCat (THC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04737889
24 h madal
$ 0.05054
24 h kõrge

$ 0.04737889
$ 0.05054
$ 0.729156
$ 0.03470894
-1.49%

-2.57%

-2.68%

-2.68%

TinHatCat (THC) reaalajas hind on $0.04742044. Viimase 24 tunni jooksul THC kaubeldud madalaim $ 0.04737889 ja kõrgeim $ 0.05054 näitab aktiivset turu volatiivsust. THCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.729156 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03470894.

Lüliajalise tootluse osas on THC muutunud -1.49% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -2.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TinHatCat (THC) – turuteave

$ 1.11M
--
$ 1.11M
23.33M
23,333,333.0
TinHatCat praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. THC ringlev varu on 23.33M, mille koguvaru on 23333333.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11M.

TinHatCat (THC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TinHatCat ja USD hinnamuutus $ -0.00125229054826191.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TinHatCat ja USD hinnamuutus $ -0.0213771343.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TinHatCat ja USD hinnamuutus $ -0.0088301743.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TinHatCat ja USD hinnamuutus $ -0.04649857858487912.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00125229054826191-2.57%
30 päeva$ -0.0213771343-45.08%
60 päeva$ -0.0088301743-18.62%
90 päeva$ -0.04649857858487912-49.50%

Mis on TinHatCat (THC)

TinHatCat is THE Memecoin of Fantom $FTM, Stoners and Conspiracy Theorists around the world. Ticker is $THC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TinHatCat (THC) allikas

TinHatCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on TinHatCat (THC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TinHatCat (THC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TinHatCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TinHatCat hinna ennustust kohe!

THC kohalike valuutade suhtes

TinHatCat (THC) tokenoomika

TinHatCat (THC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TinHatCat (THC) kohta

Kui palju on TinHatCat (THC) tänapäeval väärt?
Reaalajas THC hind USD on 0.04742044 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THC/USD hind?
Praegune hind THC/USD on $ 0.04742044. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TinHatCat turukapitalisatsioon?
THC turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THC ringlev varu?
THC ringlev varu on 23.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THC (ATH) hind?
THC saavutab ATH hinna summas 0.729156 USD.
Mis oli kõigi aegade THC madalaim (ATL) hind?
THC nägi ATL hinda summas 0.03470894 USD.
Milline on THC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THC kauplemismaht on -- USD.
Kas THC sel aastal kõrgemale ka suundub?
THC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THC hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.