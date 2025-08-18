Mis on TiFi (TIFI)

The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TiFi (TIFI) kohta Kui palju on TiFi (TIFI) tänapäeval väärt? Reaalajas TIFI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TIFI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TIFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TiFi turukapitalisatsioon? TIFI turukapitalisatsioon on $ 144.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TIFI ringlev varu? TIFI ringlev varu on 47.07T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIFI (ATH) hind? TIFI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade TIFI madalaim (ATL) hind? TIFI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TIFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TIFI kauplemismaht on -- USD . Kas TIFI sel aastal kõrgemale ka suundub? TIFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIFI hinna ennustust

