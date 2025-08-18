Rohkem infot TIFI

TiFi hind (TIFI)

1 TIFI/USD reaalajas hind:

--
----
-3.50%1D
USD
TiFi (TIFI) reaalajas hinnagraafik
TiFi (TIFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-2.88%

+2.53%

+2.53%

TiFi (TIFI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TIFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TIFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TIFI muutunud +0.41% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel +2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TiFi (TIFI) – turuteave

$ 144.79K
$ 144.79K$ 144.79K

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

47.07T
47.07T 47.07T

721,876,729,546,450.8
721,876,729,546,450.8 721,876,729,546,450.8

TiFi praegune turukapitalisatsioon on $ 144.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TIFI ringlev varu on 47.07T, mille koguvaru on 721876729546450.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.22M.

TiFi (TIFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TiFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TiFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TiFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TiFi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.88%
30 päeva$ 0+11.75%
60 päeva$ 0+19.36%
90 päeva$ 0--

Mis on TiFi (TIFI)

The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.

TiFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on TiFi (TIFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TiFi (TIFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TiFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TiFi hinna ennustust kohe!

TIFI kohalike valuutade suhtes

TiFi (TIFI) tokenoomika

TiFi (TIFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TIFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TiFi (TIFI) kohta

Kui palju on TiFi (TIFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TIFI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TIFI/USD hind?
Praegune hind TIFI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TiFi turukapitalisatsioon?
TIFI turukapitalisatsioon on $ 144.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TIFI ringlev varu?
TIFI ringlev varu on 47.07T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TIFI (ATH) hind?
TIFI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TIFI madalaim (ATL) hind?
TIFI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TIFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TIFI kauplemismaht on -- USD.
Kas TIFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TIFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TIFI hinna ennustust.
TiFi (TIFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.