Rohkem infot THUMB

THUMB Hinnainfo

THUMB Ametlik veebisait

THUMB Tokenoomika

THUMB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Thumb logo

Thumb hind (THUMB)

Loendis mitteolevad

1 THUMB/USD reaalajas hind:

$0.00171032
$0.00171032$0.00171032
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Thumb (THUMB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:31:31 (UTC+8)

Thumb (THUMB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00170657
$ 0.00170657$ 0.00170657
24 h madal
$ 0.00185653
$ 0.00185653$ 0.00185653
24 h kõrge

$ 0.00170657
$ 0.00170657$ 0.00170657

$ 0.00185653
$ 0.00185653$ 0.00185653

$ 0.01350546
$ 0.01350546$ 0.01350546

$ 0.00109283
$ 0.00109283$ 0.00109283

+0.05%

-6.14%

-4.84%

-4.84%

Thumb (THUMB) reaalajas hind on $0.00171032. Viimase 24 tunni jooksul THUMB kaubeldud madalaim $ 0.00170657 ja kõrgeim $ 0.00185653 näitab aktiivset turu volatiivsust. THUMBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01350546 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00109283.

Lüliajalise tootluse osas on THUMB muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -6.14% 24 tunni vältel -4.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Thumb (THUMB) – turuteave

$ 355.46K
$ 355.46K$ 355.46K

--
----

$ 355.46K
$ 355.46K$ 355.46K

206.89M
206.89M 206.89M

206,892,843.521616
206,892,843.521616 206,892,843.521616

Thumb praegune turukapitalisatsioon on $ 355.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. THUMB ringlev varu on 206.89M, mille koguvaru on 206892843.521616. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 355.46K.

Thumb (THUMB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Thumb ja USD hinnamuutus $ -0.000112053490466944.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Thumb ja USD hinnamuutus $ -0.0000982045.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Thumb ja USD hinnamuutus $ +0.0001628253.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Thumb ja USD hinnamuutus $ -0.0003452461264586066.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000112053490466944-6.14%
30 päeva$ -0.0000982045-5.74%
60 päeva$ +0.0001628253+9.52%
90 päeva$ -0.0003452461264586066-16.79%

Mis on Thumb (THUMB)

thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Thumb (THUMB) allikas

Ametlik veebisait

Thumb hinna ennustus (USD)

Kui palju on Thumb (THUMB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Thumb (THUMB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Thumb nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Thumb hinna ennustust kohe!

THUMB kohalike valuutade suhtes

Thumb (THUMB) tokenoomika

Thumb (THUMB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet THUMB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Thumb (THUMB) kohta

Kui palju on Thumb (THUMB) tänapäeval väärt?
Reaalajas THUMB hind USD on 0.00171032 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune THUMB/USD hind?
Praegune hind THUMB/USD on $ 0.00171032. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Thumb turukapitalisatsioon?
THUMB turukapitalisatsioon on $ 355.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on THUMB ringlev varu?
THUMB ringlev varu on 206.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim THUMB (ATH) hind?
THUMB saavutab ATH hinna summas 0.01350546 USD.
Mis oli kõigi aegade THUMB madalaim (ATL) hind?
THUMB nägi ATL hinda summas 0.00109283 USD.
Milline on THUMB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine THUMB kauplemismaht on -- USD.
Kas THUMB sel aastal kõrgemale ka suundub?
THUMB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake THUMB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:31:31 (UTC+8)

Thumb (THUMB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.