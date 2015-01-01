Thumb (THUMB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Thumb (THUMB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Thumb (THUMB) teave thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. Ametlik veebisait: https://thumb.fun Ostke THUMB kohe!

Thumb (THUMB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Thumb (THUMB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 353.82K $ 353.82K $ 353.82K Koguvaru: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M Ringlev varu: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 353.82K $ 353.82K $ 353.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 Praegune hind: $ 0.00171017 $ 0.00171017 $ 0.00171017 Lisateave Thumb (THUMB) hinna kohta

Thumb (THUMB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Thumb (THUMB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate THUMB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: THUMB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate THUMB tokeni tokenoomikat, avastage THUMB tokeni reaalajas hinda!

THUMB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu THUMB võiks suunduda? Meie THUMB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake THUMB tokeni hinna ennustust kohe!

