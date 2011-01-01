TenX (PAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TenX (PAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TenX (PAY) teave TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look. Ametlik veebisait: https://www.tenx.tech/ Valge raamat: https://www.tenx.tech/whitepaper/tenx_whitepaper_final.pdf Ostke PAY kohe!

TenX (PAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TenX (PAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 459.78K $ 459.78K $ 459.78K Koguvaru: $ 205.22M $ 205.22M $ 205.22M Ringlev varu: $ 118.14M $ 118.14M $ 118.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 798.67K $ 798.67K $ 798.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00389105 $ 0.00389105 $ 0.00389105 Lisateave TenX (PAY) hinna kohta

TenX (PAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TenX (PAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAY tokeni tokenoomikat, avastage PAY tokeni reaalajas hinda!

PAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAY võiks suunduda? Meie PAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAY tokeni hinna ennustust kohe!

