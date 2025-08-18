Mis on TenX (PAY)

TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.

Üksuse TenX (PAY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TenX (PAY) kohta Kui palju on TenX (PAY) tänapäeval väärt? Reaalajas PAY hind USD on 0.00386924 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAY/USD hind? $ 0.00386924 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TenX turukapitalisatsioon? PAY turukapitalisatsioon on $ 457.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAY ringlev varu? PAY ringlev varu on 118.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAY (ATH) hind? PAY saavutab ATH hinna summas 5.22 USD . Mis oli kõigi aegade PAY madalaim (ATL) hind? PAY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAY kauplemismaht on -- USD . Kas PAY sel aastal kõrgemale ka suundub? PAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAY hinna ennustust

