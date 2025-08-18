Rohkem infot TENFI

1 TENFI/USD reaalajas hind:

$0.00086865
-2.90%1D
USD
TEN (TENFI) reaalajas hinnagraafik
TEN (TENFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00086315
24 h madal
$ 0.00089549
24 h kõrge

$ 0.00086315
$ 0.00089549
$ 0.552685
$ 0.00043784
-0.25%

-3.51%

-8.98%

-8.98%

TEN (TENFI) reaalajas hind on $0.00086392. Viimase 24 tunni jooksul TENFI kaubeldud madalaim $ 0.00086315 ja kõrgeim $ 0.00089549 näitab aktiivset turu volatiivsust. TENFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.552685 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00043784.

Lüliajalise tootluse osas on TENFI muutunud -0.25% viimase tunni jooksul, -3.51% 24 tunni vältel -8.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TEN (TENFI) – turuteave

$ 132.32K
--
$ 221.98K
152.80M
256,357,782.5826935
TEN praegune turukapitalisatsioon on $ 132.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TENFI ringlev varu on 152.80M, mille koguvaru on 256357782.5826935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 221.98K.

TEN (TENFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TEN ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TEN ja USD hinnamuutus $ +0.0006662679.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TEN ja USD hinnamuutus $ +0.0006721028.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TEN ja USD hinnamuutus $ +0.0003170298213276461.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.51%
30 päeva$ +0.0006662679+77.12%
60 päeva$ +0.0006721028+77.80%
90 päeva$ +0.0003170298213276461+57.97%

Mis on TEN (TENFI)

TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified!

Üksuse TEN (TENFI) allikas

Ametlik veebisait

TEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on TEN (TENFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TEN (TENFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TEN hinna ennustust kohe!

TENFI kohalike valuutade suhtes

TEN (TENFI) tokenoomika

TEN (TENFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TENFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TEN (TENFI) kohta

Kui palju on TEN (TENFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TENFI hind USD on 0.00086392 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TENFI/USD hind?
Praegune hind TENFI/USD on $ 0.00086392. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TEN turukapitalisatsioon?
TENFI turukapitalisatsioon on $ 132.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TENFI ringlev varu?
TENFI ringlev varu on 152.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TENFI (ATH) hind?
TENFI saavutab ATH hinna summas 0.552685 USD.
Mis oli kõigi aegade TENFI madalaim (ATL) hind?
TENFI nägi ATL hinda summas 0.00043784 USD.
Milline on TENFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TENFI kauplemismaht on -- USD.
Kas TENFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TENFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TENFI hinna ennustust.
