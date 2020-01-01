TEN (TENFI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi TEN (TENFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
TEN (TENFI) teave

TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified!

Ametlik veebisait:
https://ten.finance/

TEN (TENFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage TEN (TENFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 131.91K
$ 131.91K
Koguvaru:
$ 256.36M
$ 256.36M$ 256.36M
Ringlev varu:
$ 152.65M
$ 152.65M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 221.53K
$ 221.53K$ 221.53K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.552685
$ 0.552685
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00086414
$ 0.00086414

TEN (TENFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

TEN (TENFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate TENFI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

TENFI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate TENFI tokeni tokenoomikat, avastage TENFI tokeni reaalajas hinda!

TENFI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu TENFI võiks suunduda? Meie TENFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.