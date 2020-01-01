TEN (TENFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TEN (TENFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TEN (TENFI) teave TEN simplifies staking and farming with the most liquid BSC LP's available and provides a robust yield earning environment on the market while adapting to daily liquidity needs of different pools. TEN is decentralized finance, simplified! Ametlik veebisait: https://ten.finance/ Ostke TENFI kohe!

TEN (TENFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TEN (TENFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 131.91K $ 131.91K $ 131.91K Koguvaru: $ 256.36M $ 256.36M $ 256.36M Ringlev varu: $ 152.65M $ 152.65M $ 152.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 221.53K $ 221.53K $ 221.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.552685 $ 0.552685 $ 0.552685 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00086414 $ 0.00086414 $ 0.00086414 Lisateave TEN (TENFI) hinna kohta

TEN (TENFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TEN (TENFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TENFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TENFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TENFI tokeni tokenoomikat, avastage TENFI tokeni reaalajas hinda!

TENFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TENFI võiks suunduda? Meie TENFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TENFI tokeni hinna ennustust kohe!

