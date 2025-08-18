Rohkem infot TAOSHI

TAOSHI Hinnainfo

TAOSHI Ametlik veebisait

TAOSHI Tokenoomika

TAOSHI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TAOSHI logo

TAOSHI hind (TAOSHI)

Loendis mitteolevad

1 TAOSHI/USD reaalajas hind:

$0.01021471
$0.01021471$0.01021471
+0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
TAOSHI (TAOSHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:29:41 (UTC+8)

TAOSHI (TAOSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01013436
$ 0.01013436$ 0.01013436
24 h madal
$ 0.01026471
$ 0.01026471$ 0.01026471
24 h kõrge

$ 0.01013436
$ 0.01013436$ 0.01013436

$ 0.01026471
$ 0.01026471$ 0.01026471

$ 0.233055
$ 0.233055$ 0.233055

$ 0.00341919
$ 0.00341919$ 0.00341919

--

+0.28%

-5.86%

-5.86%

TAOSHI (TAOSHI) reaalajas hind on $0.01021471. Viimase 24 tunni jooksul TAOSHI kaubeldud madalaim $ 0.01013436 ja kõrgeim $ 0.01026471 näitab aktiivset turu volatiivsust. TAOSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.233055 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00341919.

Lüliajalise tootluse osas on TAOSHI muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -5.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TAOSHI (TAOSHI) – turuteave

$ 213.00K
$ 213.00K$ 213.00K

--
----

$ 213.00K
$ 213.00K$ 213.00K

20.85M
20.85M 20.85M

20,851,836.6924246
20,851,836.6924246 20,851,836.6924246

TAOSHI praegune turukapitalisatsioon on $ 213.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TAOSHI ringlev varu on 20.85M, mille koguvaru on 20851836.6924246. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 213.00K.

TAOSHI (TAOSHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse TAOSHI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse TAOSHI ja USD hinnamuutus $ +0.0000083157.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse TAOSHI ja USD hinnamuutus $ -0.0018335639.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse TAOSHI ja USD hinnamuutus $ -0.012715664019973367.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.28%
30 päeva$ +0.0000083157+0.08%
60 päeva$ -0.0018335639-17.95%
90 päeva$ -0.012715664019973367-55.45%

Mis on TAOSHI (TAOSHI)

The unification of Satoshi Nakamotos and Bittensor‘s dream of decentralization on Solana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse TAOSHI (TAOSHI) allikas

Ametlik veebisait

TAOSHI hinna ennustus (USD)

Kui palju on TAOSHI (TAOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TAOSHI (TAOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TAOSHI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TAOSHI hinna ennustust kohe!

TAOSHI kohalike valuutade suhtes

TAOSHI (TAOSHI) tokenoomika

TAOSHI (TAOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TAOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TAOSHI (TAOSHI) kohta

Kui palju on TAOSHI (TAOSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas TAOSHI hind USD on 0.01021471 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TAOSHI/USD hind?
Praegune hind TAOSHI/USD on $ 0.01021471. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TAOSHI turukapitalisatsioon?
TAOSHI turukapitalisatsioon on $ 213.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TAOSHI ringlev varu?
TAOSHI ringlev varu on 20.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TAOSHI (ATH) hind?
TAOSHI saavutab ATH hinna summas 0.233055 USD.
Mis oli kõigi aegade TAOSHI madalaim (ATL) hind?
TAOSHI nägi ATL hinda summas 0.00341919 USD.
Milline on TAOSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TAOSHI kauplemismaht on -- USD.
Kas TAOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
TAOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TAOSHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:29:41 (UTC+8)

TAOSHI (TAOSHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.