The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Üksuse Swop (SWOP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Swop (SWOP) tokenoomika

Swop (SWOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Swop (SWOP) kohta Kui palju on Swop (SWOP) tänapäeval väärt? Reaalajas SWOP hind USD on 0.01021989 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWOP/USD hind? $ 0.01021989 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SWOP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Swop turukapitalisatsioon? SWOP turukapitalisatsioon on $ 102.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWOP ringlev varu? SWOP ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWOP (ATH) hind? SWOP saavutab ATH hinna summas 0.01091108 USD . Mis oli kõigi aegade SWOP madalaim (ATL) hind? SWOP nägi ATL hinda summas 0.00898893 USD . Milline on SWOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWOP kauplemismaht on -- USD . Kas SWOP sel aastal kõrgemale ka suundub? SWOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWOP hinna ennustust

