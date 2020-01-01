Swop (SWOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Swop (SWOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Swop (SWOP) teave The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself. Ametlik veebisait: https://swopme.co Valge raamat: https://swopple.gitbook.io/swop Ostke SWOP kohe!

Swop (SWOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Swop (SWOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 100.34M $ 100.34M $ 100.34M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 100.34M $ 100.34M $ 100.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01091108 $ 0.01091108 $ 0.01091108 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00898893 $ 0.00898893 $ 0.00898893 Praegune hind: $ 0.010238 $ 0.010238 $ 0.010238 Lisateave Swop (SWOP) hinna kohta

Swop (SWOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Swop (SWOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWOP tokeni tokenoomikat, avastage SWOP tokeni reaalajas hinda!

SWOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWOP võiks suunduda? Meie SWOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWOP tokeni hinna ennustust kohe!

