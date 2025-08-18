suwi hind (SUWI)
-0.08%
-4.92%
-2.96%
-2.96%
suwi (SUWI) reaalajas hind on $0.00020862. Viimase 24 tunni jooksul SUWI kaubeldud madalaim $ 0.00020776 ja kõrgeim $ 0.00022407 näitab aktiivset turu volatiivsust. SUWIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03992344 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00010509.
Lüliajalise tootluse osas on SUWI muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -4.92% 24 tunni vältel -2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
suwi praegune turukapitalisatsioon on $ 208.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SUWI ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999884329.339966. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.60K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse suwi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse suwi ja USD hinnamuutus $ -0.0000082673.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse suwi ja USD hinnamuutus $ -0.0001112837.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse suwi ja USD hinnamuutus $ -0.0003023605299999705.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.92%
|30 päeva
|$ -0.0000082673
|-3.96%
|60 päeva
|$ -0.0001112837
|-53.34%
|90 päeva
|$ -0.0003023605299999705
|-59.17%
ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!
