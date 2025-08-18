Mis on suwi (SUWI)

ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!

Kui palju on suwi (SUWI) tänapäeval väärt? Reaalajas SUWI hind USD on 0.00020862 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SUWI/USD hind? $ 0.00020862 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SUWI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on suwi turukapitalisatsioon? SUWI turukapitalisatsioon on $ 208.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SUWI ringlev varu? SUWI ringlev varu on 999.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SUWI (ATH) hind? SUWI saavutab ATH hinna summas 0.03992344 USD . Mis oli kõigi aegade SUWI madalaim (ATL) hind? SUWI nägi ATL hinda summas 0.00010509 USD . Milline on SUWI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SUWI kauplemismaht on -- USD . Kas SUWI sel aastal kõrgemale ka suundub? SUWI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

