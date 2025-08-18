Mis on SureRemit (RMT)

Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.

Üksuse SureRemit (RMT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SureRemit (RMT) tokenoomika

SureRemit (RMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SureRemit (RMT) kohta Kui palju on SureRemit (RMT) tänapäeval väärt? Reaalajas RMT hind USD on 0.0003234 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RMT/USD hind? $ 0.0003234 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RMT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SureRemit turukapitalisatsioon? RMT turukapitalisatsioon on $ 241.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RMT ringlev varu? RMT ringlev varu on 746.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RMT (ATH) hind? RMT saavutab ATH hinna summas 0.03794555 USD . Mis oli kõigi aegade RMT madalaim (ATL) hind? RMT nägi ATL hinda summas 0.00001497 USD . Milline on RMT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RMT kauplemismaht on -- USD . Kas RMT sel aastal kõrgemale ka suundub? RMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RMT hinna ennustust

