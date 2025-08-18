SureRemit hind (RMT)
SureRemit (RMT) reaalajas hind on $0.0003234. Viimase 24 tunni jooksul RMT kaubeldud madalaim $ 0.00032386 ja kõrgeim $ 0.00034767 näitab aktiivset turu volatiivsust. RMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03794555 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001497.
Lüliajalise tootluse osas on RMT muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, -6.20% 24 tunni vältel -18.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SureRemit praegune turukapitalisatsioon on $ 241.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RMT ringlev varu on 746.90M, mille koguvaru on 746896620.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 241.55K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SureRemit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SureRemit ja USD hinnamuutus $ -0.0000871154.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SureRemit ja USD hinnamuutus $ +0.0000675192.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SureRemit ja USD hinnamuutus $ +0.00001489164962775117.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.20%
|30 päeva
|$ -0.0000871154
|-26.93%
|60 päeva
|$ +0.0000675192
|+20.88%
|90 päeva
|$ +0.00001489164962775117
|+4.83%
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
SureRemit (RMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.