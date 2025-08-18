Squirrel Swap hind (SQRL)
Squirrel Swap (SQRL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SQRL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SQRLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00352178 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SQRL muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, -5.76% 24 tunni vältel +7.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Squirrel Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 17.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SQRL ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999887120.827155. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.73K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Squirrel Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Squirrel Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Squirrel Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Squirrel Swap ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-5.76%
|30 päeva
|$ 0
|-17.13%
|60 päeva
|$ 0
|-57.08%
|90 päeva
|$ 0
|--
Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.
Squirrel Swap (SQRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SQRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
