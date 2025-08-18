Mis on Squirrel Swap (SQRL)

Swap with Squirrel: It’s Fast, Rewarding, and Peanuts! Squirrel Swap is the first Swap-to-Earn DEX on Solana, combining high-speed trading with innovative rewards. Designed for both beginners and experienced traders, Squirrel lets you stake $SQRL to earn $PNUT tokens on every trade, creating a seamless way to maximize gains while engaging with DeFi’s first-ever swap-and-earn ecosystem. Why Choose Squirrel Swap? • Earn $PNUT: $SQRL stakers are rewarded with $PNUT—the 2024 viral meme token that reached a $2 billion market cap in just two weeks. • Low Fees with High Rewards: Transaction fees power the ecosystem, with a portion allocated to purchasing $PNUT and boosting the Squirrel Staking Pool, providing significant benefits for $SQRL holders. • Community-Driven: Built for meme culture, Squirrel Swap rewards loyal supporters who believe in the fun and future of crypto. Making a Difference with Every Swap Squirrel Swap is more than just trading; it’s about giving back. A percentage of all transaction fees are donated to the Pnuts Freedom Farm Foundation, an organization dedicated to rescuing and caring for animals in need. Every trade helps support this noble cause, blending DeFi innovation with philanthropy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Squirrel Swap (SQRL) kohta Kui palju on Squirrel Swap (SQRL) tänapäeval väärt? Reaalajas SQRL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SQRL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SQRL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Squirrel Swap turukapitalisatsioon? SQRL turukapitalisatsioon on $ 17.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SQRL ringlev varu? SQRL ringlev varu on 999.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SQRL (ATH) hind? SQRL saavutab ATH hinna summas 0.00352178 USD . Mis oli kõigi aegade SQRL madalaim (ATL) hind? SQRL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SQRL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SQRL kauplemismaht on -- USD . Kas SQRL sel aastal kõrgemale ka suundub? SQRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SQRL hinna ennustust

