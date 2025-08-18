Mis on SPARTA (SPARTA)

SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.

Kui palju on SPARTA (SPARTA) tänapäeval väärt? Reaalajas SPARTA hind USD on 0.060812 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPARTA/USD hind? $ 0.060812 . Milline on SPARTA turukapitalisatsioon? SPARTA turukapitalisatsioon on $ 11.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPARTA ringlev varu? SPARTA ringlev varu on 186.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPARTA (ATH) hind? SPARTA saavutab ATH hinna summas 0.111468 USD . Mis oli kõigi aegade SPARTA madalaim (ATL) hind? SPARTA nägi ATL hinda summas 0.03103831 USD .

