Rohkem infot SPARTA

SPARTA Hinnainfo

SPARTA Valge raamat

SPARTA Ametlik veebisait

SPARTA Tokenoomika

SPARTA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SPARTA logo

SPARTA hind (SPARTA)

Loendis mitteolevad

1 SPARTA/USD reaalajas hind:

$0.060552
$0.060552$0.060552
+10.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
SPARTA (SPARTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:57:57 (UTC+8)

SPARTA (SPARTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.053517
$ 0.053517$ 0.053517
24 h madal
$ 0.063483
$ 0.063483$ 0.063483
24 h kõrge

$ 0.053517
$ 0.053517$ 0.053517

$ 0.063483
$ 0.063483$ 0.063483

$ 0.111468
$ 0.111468$ 0.111468

$ 0.03103831
$ 0.03103831$ 0.03103831

+3.60%

+11.38%

-4.01%

-4.01%

SPARTA (SPARTA) reaalajas hind on $0.060812. Viimase 24 tunni jooksul SPARTA kaubeldud madalaim $ 0.053517 ja kõrgeim $ 0.063483 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPARTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.111468 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03103831.

Lüliajalise tootluse osas on SPARTA muutunud +3.60% viimase tunni jooksul, +11.38% 24 tunni vältel -4.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SPARTA (SPARTA) – turuteave

$ 11.36M
$ 11.36M$ 11.36M

--
----

$ 11.36M
$ 11.36M$ 11.36M

186.83M
186.83M 186.83M

186,834,898.904
186,834,898.904 186,834,898.904

SPARTA praegune turukapitalisatsioon on $ 11.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPARTA ringlev varu on 186.83M, mille koguvaru on 186834898.904. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.36M.

SPARTA (SPARTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SPARTA ja USD hinnamuutus $ +0.0062143.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SPARTA ja USD hinnamuutus $ +0.0245626418.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SPARTA ja USD hinnamuutus $ +0.0219552300.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SPARTA ja USD hinnamuutus $ -0.03473927643453515.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0062143+11.38%
30 päeva$ +0.0245626418+40.39%
60 päeva$ +0.0219552300+36.10%
90 päeva$ -0.03473927643453515-36.35%

Mis on SPARTA (SPARTA)

SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SPARTA (SPARTA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

SPARTA hinna ennustus (USD)

Kui palju on SPARTA (SPARTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SPARTA (SPARTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SPARTA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SPARTA hinna ennustust kohe!

SPARTA kohalike valuutade suhtes

SPARTA (SPARTA) tokenoomika

SPARTA (SPARTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPARTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SPARTA (SPARTA) kohta

Kui palju on SPARTA (SPARTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPARTA hind USD on 0.060812 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPARTA/USD hind?
Praegune hind SPARTA/USD on $ 0.060812. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SPARTA turukapitalisatsioon?
SPARTA turukapitalisatsioon on $ 11.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPARTA ringlev varu?
SPARTA ringlev varu on 186.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPARTA (ATH) hind?
SPARTA saavutab ATH hinna summas 0.111468 USD.
Mis oli kõigi aegade SPARTA madalaim (ATL) hind?
SPARTA nägi ATL hinda summas 0.03103831 USD.
Milline on SPARTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPARTA kauplemismaht on -- USD.
Kas SPARTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPARTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPARTA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:57:57 (UTC+8)

SPARTA (SPARTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.