SPARTA (SPARTA) teave SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability. Ametlik veebisait: https://www.spartapls.com Valge raamat: https://www.spartapls.com/files/spartaPdf.pdf Ostke SPARTA kohe!

SPARTA (SPARTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SPARTA (SPARTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Koguvaru: $ 186.83M $ 186.83M $ 186.83M Ringlev varu: $ 186.83M $ 186.83M $ 186.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.111468 $ 0.111468 $ 0.111468 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03103831 $ 0.03103831 $ 0.03103831 Praegune hind: $ 0.056551 $ 0.056551 $ 0.056551 Lisateave SPARTA (SPARTA) hinna kohta

SPARTA (SPARTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SPARTA (SPARTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPARTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPARTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPARTA tokeni tokenoomikat, avastage SPARTA tokeni reaalajas hinda!

SPARTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPARTA võiks suunduda? Meie SPARTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPARTA tokeni hinna ennustust kohe!

