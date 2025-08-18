Mis on Sora (XOR)

Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sora (XOR) allikas Ametlik veebisait

Sora hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sora (XOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sora (XOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sora nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sora hinna ennustust kohe!

XOR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Sora (XOR) tokenoomika

Sora (XOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sora (XOR) kohta Kui palju on Sora (XOR) tänapäeval väärt? Reaalajas XOR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XOR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sora turukapitalisatsioon? XOR turukapitalisatsioon on $ 143.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XOR ringlev varu? XOR ringlev varu on 5,203,134,815.04T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XOR (ATH) hind? XOR saavutab ATH hinna summas 981.83 USD . Mis oli kõigi aegade XOR madalaim (ATL) hind? XOR nägi ATL hinda summas 0.0 USD . Milline on XOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XOR kauplemismaht on -- USD . Kas XOR sel aastal kõrgemale ka suundub? XOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XOR hinna ennustust

Sora (XOR) Olulised valdkonna uudised