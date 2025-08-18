Mis on Solace ($SOLACE)

Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.

Üksuse Solace ($SOLACE) allikas Ametlik veebisait

Solace hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solace ($SOLACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solace ($SOLACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solace nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solace hinna ennustust kohe!

$SOLACE kohalike valuutade suhtes

Solace ($SOLACE) tokenoomika

Solace ($SOLACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SOLACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solace ($SOLACE) kohta Kui palju on Solace ($SOLACE) tänapäeval väärt? Reaalajas $SOLACE hind USD on 0.00252716 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SOLACE/USD hind? $ 0.00252716 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SOLACE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solace turukapitalisatsioon? $SOLACE turukapitalisatsioon on $ 1.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SOLACE ringlev varu? $SOLACE ringlev varu on 500.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SOLACE (ATH) hind? $SOLACE saavutab ATH hinna summas 0.04070279 USD . Mis oli kõigi aegade $SOLACE madalaim (ATL) hind? $SOLACE nägi ATL hinda summas 0.00098987 USD . Milline on $SOLACE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SOLACE kauplemismaht on -- USD . Kas $SOLACE sel aastal kõrgemale ka suundub? $SOLACE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SOLACE hinna ennustust

