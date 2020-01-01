Solace ($SOLACE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solace ($SOLACE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solace ($SOLACE) teave Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users' daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams. Ametlik veebisait: https://www.solacelaunch.com/

Solace ($SOLACE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solace ($SOLACE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04070279 $ 0.04070279 $ 0.04070279 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00245931 $ 0.00245931 $ 0.00245931 Lisateave Solace ($SOLACE) hinna kohta

Solace ($SOLACE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solace ($SOLACE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SOLACE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SOLACE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SOLACE tokeni tokenoomikat, avastage $SOLACE tokeni reaalajas hinda!

$SOLACE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SOLACE võiks suunduda? Meie $SOLACE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

