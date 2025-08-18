Mis on SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SofaCat (SOFAC) allikas Ametlik veebisait

SofaCat hinna ennustus (USD)

Kui palju on SofaCat (SOFAC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SofaCat (SOFAC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SofaCat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SofaCat hinna ennustust kohe!

SOFAC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SofaCat (SOFAC) tokenoomika

SofaCat (SOFAC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOFAC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SofaCat (SOFAC) kohta Kui palju on SofaCat (SOFAC) tänapäeval väärt? Reaalajas SOFAC hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOFAC/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOFAC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SofaCat turukapitalisatsioon? SOFAC turukapitalisatsioon on $ 54.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOFAC ringlev varu? SOFAC ringlev varu on 97.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOFAC (ATH) hind? SOFAC saavutab ATH hinna summas 0.03221217 USD . Mis oli kõigi aegade SOFAC madalaim (ATL) hind? SOFAC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SOFAC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOFAC kauplemismaht on -- USD . Kas SOFAC sel aastal kõrgemale ka suundub? SOFAC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOFAC hinna ennustust

SofaCat (SOFAC) Olulised valdkonna uudised