SofaCat (SOFAC) teave SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement! Ametlik veebisait: https://www.sofacat.click/ Ostke SOFAC kohe!

SofaCat (SOFAC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SofaCat (SOFAC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.92K $ 56.92K $ 56.92K Koguvaru: $ 99.20M $ 99.20M $ 99.20M Ringlev varu: $ 97.30M $ 97.30M $ 97.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.03K $ 58.03K $ 58.03K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03221217 $ 0.03221217 $ 0.03221217 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00058503 $ 0.00058503 $ 0.00058503 Lisateave SofaCat (SOFAC) hinna kohta

SofaCat (SOFAC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SofaCat (SOFAC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOFAC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOFAC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOFAC tokeni tokenoomikat, avastage SOFAC tokeni reaalajas hinda!

SOFAC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOFAC võiks suunduda? Meie SOFAC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOFAC tokeni hinna ennustust kohe!

