SNPad (SNPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SNPad (SNPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SNPad (SNPAD) teave SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions. Ametlik veebisait: https://snpad.snp.network Valge raamat: https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf Ostke SNPAD kohe!

SNPad (SNPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SNPad (SNPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Koguvaru: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M Ringlev varu: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.051834 $ 0.051834 $ 0.051834 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01018394 $ 0.01018394 $ 0.01018394 Praegune hind: $ 0.01308942 $ 0.01308942 $ 0.01308942 Lisateave SNPad (SNPAD) hinna kohta

SNPad (SNPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SNPad (SNPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNPAD tokeni tokenoomikat, avastage SNPAD tokeni reaalajas hinda!

SNPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNPAD võiks suunduda? Meie SNPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNPAD tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Madalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

