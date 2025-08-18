Rohkem infot SNPAD

SNPad hind (SNPAD)

1 SNPAD/USD reaalajas hind:

$0.01393171
$0.01393171
-0.90%1D
SNPad (SNPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:56:47 (UTC+8)

SNPad (SNPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0134897
24 h madal
$ 0.01432758
24 h kõrge

$ 0.0134897
$ 0.01432758
$ 0.051834
$ 0.01018394
+2.95%

-0.93%

-8.06%

-8.06%

SNPad (SNPAD) reaalajas hind on $0.01393171. Viimase 24 tunni jooksul SNPAD kaubeldud madalaim $ 0.0134897 ja kõrgeim $ 0.01432758 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.051834 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01018394.

Lüliajalise tootluse osas on SNPAD muutunud +2.95% viimase tunni jooksul, -0.93% 24 tunni vältel -8.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SNPad (SNPAD) – turuteave

$ 3.90M
--
$ 3.90M
280.00M
280,000,000.0
SNPad praegune turukapitalisatsioon on $ 3.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNPAD ringlev varu on 280.00M, mille koguvaru on 280000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.90M.

SNPad (SNPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SNPad ja USD hinnamuutus $ -0.0001308809032815.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SNPad ja USD hinnamuutus $ -0.0007583419.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SNPad ja USD hinnamuutus $ +0.0020714154.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SNPad ja USD hinnamuutus $ -0.00423480096174393.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001308809032815-0.93%
30 päeva$ -0.0007583419-5.44%
60 päeva$ +0.0020714154+14.87%
90 päeva$ -0.00423480096174393-23.31%

Mis on SNPad (SNPAD)

SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SNPad (SNPAD) allikas

Ametlik veebisait

SNPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on SNPad (SNPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SNPad (SNPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SNPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SNPad hinna ennustust kohe!

SNPAD kohalike valuutade suhtes

SNPad (SNPAD) tokenoomika

SNPad (SNPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNPad (SNPAD) kohta

Kui palju on SNPad (SNPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNPAD hind USD on 0.01393171 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNPAD/USD hind?
Praegune hind SNPAD/USD on $ 0.01393171. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SNPad turukapitalisatsioon?
SNPAD turukapitalisatsioon on $ 3.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNPAD ringlev varu?
SNPAD ringlev varu on 280.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNPAD (ATH) hind?
SNPAD saavutab ATH hinna summas 0.051834 USD.
Mis oli kõigi aegade SNPAD madalaim (ATL) hind?
SNPAD nägi ATL hinda summas 0.01018394 USD.
Milline on SNPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas SNPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNPAD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.