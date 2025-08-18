Mis on SNPad (SNPAD)

SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.

Üksuse SNPad (SNPAD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SNPad (SNPAD) tokenoomika

SNPad (SNPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNPad (SNPAD) kohta Kui palju on SNPad (SNPAD) tänapäeval väärt? Reaalajas SNPAD hind USD on 0.01393171 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SNPAD/USD hind? $ 0.01393171 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SNPAD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SNPad turukapitalisatsioon? SNPAD turukapitalisatsioon on $ 3.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SNPAD ringlev varu? SNPAD ringlev varu on 280.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNPAD (ATH) hind? SNPAD saavutab ATH hinna summas 0.051834 USD . Mis oli kõigi aegade SNPAD madalaim (ATL) hind? SNPAD nägi ATL hinda summas 0.01018394 USD . Milline on SNPAD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SNPAD kauplemismaht on -- USD . Kas SNPAD sel aastal kõrgemale ka suundub? SNPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNPAD hinna ennustust

