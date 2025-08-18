Rohkem infot SNAPCAT

Snapcat hind (SNAPCAT)

1 SNAPCAT/USD reaalajas hind:

$0.00675966
-6.80%1D
Snapcat (SNAPCAT) reaalajas hinnagraafik
Snapcat (SNAPCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00674309
24 h madal
$ 0.00730488
24 h kõrge

$ 0.00674309
$ 0.00730488
$ 0.258497
$ 0
+0.59%

-5.87%

+11.99%

+11.99%

Snapcat (SNAPCAT) reaalajas hind on $0.00679543. Viimase 24 tunni jooksul SNAPCAT kaubeldud madalaim $ 0.00674309 ja kõrgeim $ 0.00730488 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNAPCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.258497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SNAPCAT muutunud +0.59% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel +11.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Snapcat (SNAPCAT) – turuteave

$ 67.65K
--
$ 67.65K
10.00M
10,000,000.0
Snapcat praegune turukapitalisatsioon on $ 67.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNAPCAT ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 67.65K.

Snapcat (SNAPCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Snapcat ja USD hinnamuutus $ -0.0004242795504255.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Snapcat ja USD hinnamuutus $ -0.0005823357.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Snapcat ja USD hinnamuutus $ +0.0011635121.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Snapcat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004242795504255-5.87%
30 päeva$ -0.0005823357-8.56%
60 päeva$ +0.0011635121+17.12%
90 päeva$ 0--

Mis on Snapcat (SNAPCAT)

Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Snapcat (SNAPCAT) allikas

Ametlik veebisait

Snapcat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Snapcat (SNAPCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Snapcat (SNAPCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Snapcat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Snapcat hinna ennustust kohe!

SNAPCAT kohalike valuutade suhtes

Snapcat (SNAPCAT) tokenoomika

Snapcat (SNAPCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNAPCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Snapcat (SNAPCAT) kohta

Kui palju on Snapcat (SNAPCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNAPCAT hind USD on 0.00679543 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNAPCAT/USD hind?
Praegune hind SNAPCAT/USD on $ 0.00679543. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Snapcat turukapitalisatsioon?
SNAPCAT turukapitalisatsioon on $ 67.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNAPCAT ringlev varu?
SNAPCAT ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNAPCAT (ATH) hind?
SNAPCAT saavutab ATH hinna summas 0.258497 USD.
Mis oli kõigi aegade SNAPCAT madalaim (ATL) hind?
SNAPCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SNAPCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNAPCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas SNAPCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNAPCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNAPCAT hinna ennustust.
