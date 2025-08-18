Rohkem infot SMOL

SMOL logo

SMOL hind (SMOL)

Loendis mitteolevad

1 SMOL/USD reaalajas hind:

-12.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
SMOL (SMOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:15:28 (UTC+8)

SMOL (SMOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.74%

-12.53%

+17.30%

+17.30%

SMOL (SMOL) reaalajas hind on $0.0039654. Viimase 24 tunni jooksul SMOL kaubeldud madalaim $ 0.00395568 ja kõrgeim $ 0.00458487 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01234858 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SMOL muutunud -1.74% viimase tunni jooksul, -12.53% 24 tunni vältel +17.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SMOL (SMOL) – turuteave

--
----

SMOL praegune turukapitalisatsioon on $ 2.64M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SMOL ringlev varu on 665.61M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.97M.

SMOL (SMOL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SMOL ja USD hinnamuutus $ -0.000568287642221461.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SMOL ja USD hinnamuutus $ +0.0053154093.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SMOL ja USD hinnamuutus $ +0.0123152654.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SMOL ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000568287642221461-12.53%
30 päeva$ +0.0053154093+134.04%
60 päeva$ +0.0123152654+310.57%
90 päeva$ 0--

Mis on SMOL (SMOL)

Üksuse SMOL (SMOL) allikas

Ametlik veebisait

SMOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on SMOL (SMOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SMOL (SMOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SMOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SMOL hinna ennustust kohe!

SMOL kohalike valuutade suhtes

SMOL (SMOL) tokenoomika

SMOL (SMOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SMOL (SMOL) kohta

Kui palju on SMOL (SMOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMOL hind USD on 0.0039654 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMOL/USD hind?
Praegune hind SMOL/USD on $ 0.0039654. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SMOL turukapitalisatsioon?
SMOL turukapitalisatsioon on $ 2.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMOL ringlev varu?
SMOL ringlev varu on 665.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMOL (ATH) hind?
SMOL saavutab ATH hinna summas 0.01234858 USD.
Mis oli kõigi aegade SMOL madalaim (ATL) hind?
SMOL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SMOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMOL kauplemismaht on -- USD.
Kas SMOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMOL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.