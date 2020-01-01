Skill Issue (SKILL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skill Issue (SKILL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skill Issue (SKILL) teave Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders. Ametlik veebisait: https://skillissue.online/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1EIL11JETj6N0B3KWzeNwu4pSAJTrAVTt/view?usp=drivesdk Ostke SKILL kohe!

Skill Issue (SKILL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skill Issue (SKILL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.84K $ 31.84K $ 31.84K Koguvaru: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M Ringlev varu: $ 998.35M $ 998.35M $ 998.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.84K $ 31.84K $ 31.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00204438 $ 0.00204438 $ 0.00204438 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Skill Issue (SKILL) hinna kohta

Skill Issue (SKILL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skill Issue (SKILL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKILL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKILL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKILL tokeni tokenoomikat, avastage SKILL tokeni reaalajas hinda!

SKILL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKILL võiks suunduda? Meie SKILL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKILL tokeni hinna ennustust kohe!

