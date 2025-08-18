Mis on Skill Issue (SKILL)

Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.

Üksuse Skill Issue (SKILL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Skill Issue hinna ennustus (USD)

Kui palju on Skill Issue (SKILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Skill Issue (SKILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Skill Issue nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SKILL kohalike valuutade suhtes

Skill Issue (SKILL) tokenoomika

Skill Issue (SKILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Skill Issue (SKILL) kohta Kui palju on Skill Issue (SKILL) tänapäeval väärt? Reaalajas SKILL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SKILL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SKILL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Skill Issue turukapitalisatsioon? SKILL turukapitalisatsioon on $ 33.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SKILL ringlev varu? SKILL ringlev varu on 998.35M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKILL (ATH) hind? SKILL saavutab ATH hinna summas 0.00204438 USD . Mis oli kõigi aegade SKILL madalaim (ATL) hind? SKILL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SKILL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SKILL kauplemismaht on -- USD . Kas SKILL sel aastal kõrgemale ka suundub? SKILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKILL hinna ennustust

