SingularityDAO logo

SingularityDAO hind (SDAO)

Loendis mitteolevad

1 SDAO/USD reaalajas hind:

$0.0362788
-7.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
SingularityDAO (SDAO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:55:57 (UTC+8)

SingularityDAO (SDAO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03617057
24 h madal
$ 0.04105474
24 h kõrge

$ 0.03617057
$ 0.04105474
$ 6.62
$ 0.0360741
-0.23%

-7.71%

-9.78%

-9.78%

SingularityDAO (SDAO) reaalajas hind on $0.0362788. Viimase 24 tunni jooksul SDAO kaubeldud madalaim $ 0.03617057 ja kõrgeim $ 0.04105474 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0360741.

Lüliajalise tootluse osas on SDAO muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -7.71% 24 tunni vältel -9.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SingularityDAO (SDAO) – turuteave

$ 3.30M
--
$ 3.65M
90.50M
100,000,000.0
SingularityDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 3.30M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SDAO ringlev varu on 90.50M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.65M.

SingularityDAO (SDAO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SingularityDAO ja USD hinnamuutus $ -0.00303485169673143.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SingularityDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0071229179.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SingularityDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0087705740.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SingularityDAO ja USD hinnamuutus $ -0.00931659027850713.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00303485169673143-7.71%
30 päeva$ -0.0071229179-19.63%
60 päeva$ -0.0087705740-24.17%
90 päeva$ -0.00931659027850713-20.43%

Mis on SingularityDAO (SDAO)

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse SingularityDAO (SDAO) allikas

Ametlik veebisait

SingularityDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on SingularityDAO (SDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SingularityDAO (SDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SingularityDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SingularityDAO hinna ennustust kohe!

SDAO kohalike valuutade suhtes

SingularityDAO (SDAO) tokenoomika

SingularityDAO (SDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SingularityDAO (SDAO) kohta

Kui palju on SingularityDAO (SDAO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SDAO hind USD on 0.0362788 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SDAO/USD hind?
Praegune hind SDAO/USD on $ 0.0362788. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SingularityDAO turukapitalisatsioon?
SDAO turukapitalisatsioon on $ 3.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SDAO ringlev varu?
SDAO ringlev varu on 90.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDAO (ATH) hind?
SDAO saavutab ATH hinna summas 6.62 USD.
Mis oli kõigi aegade SDAO madalaim (ATL) hind?
SDAO nägi ATL hinda summas 0.0360741 USD.
Milline on SDAO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SDAO kauplemismaht on -- USD.
Kas SDAO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDAO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:55:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.