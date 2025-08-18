Mis on SingularityDAO (SDAO)

SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology.

SingularityDAO (SDAO) tokenoomika

SingularityDAO (SDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SingularityDAO (SDAO) kohta Kui palju on SingularityDAO (SDAO) tänapäeval väärt? Reaalajas SDAO hind USD on 0.0362788 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SDAO/USD hind? $ 0.0362788 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SDAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SingularityDAO turukapitalisatsioon? SDAO turukapitalisatsioon on $ 3.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SDAO ringlev varu? SDAO ringlev varu on 90.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDAO (ATH) hind? SDAO saavutab ATH hinna summas 6.62 USD . Mis oli kõigi aegade SDAO madalaim (ATL) hind? SDAO nägi ATL hinda summas 0.0360741 USD . Milline on SDAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SDAO kauplemismaht on -- USD . Kas SDAO sel aastal kõrgemale ka suundub? SDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDAO hinna ennustust

