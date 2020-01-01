SingularityDAO (SDAO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SingularityDAO (SDAO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SingularityDAO (SDAO) teave SingularityDAO is a decentralised, blockchain-based organisation with the main goal of governing DynaSets, diversified baskets of cryptocurrency assets dynamically managed by AI. Voting power in SingularityDAO is granted by the SingularityDAO token (SDAO). SingularityDAO brings the sophisticated risk-management strategies of AI-managed funds to DeFi, using SingularityNET’s superior AI technology. Ametlik veebisait: https://www.singularitydao.ai/ Ostke SDAO kohe!

SingularityDAO (SDAO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SingularityDAO (SDAO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.50M $ 90.50M $ 90.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.62 $ 6.62 $ 6.62 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03492465 $ 0.03492465 $ 0.03492465 Praegune hind: $ 0.03543048 $ 0.03543048 $ 0.03543048 Lisateave SingularityDAO (SDAO) hinna kohta

SingularityDAO (SDAO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SingularityDAO (SDAO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SDAO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SDAO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SDAO tokeni tokenoomikat, avastage SDAO tokeni reaalajas hinda!

SDAO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SDAO võiks suunduda? Meie SDAO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SDAO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!