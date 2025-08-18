Mis on Shrub ($SHRUB)

Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shrub ($SHRUB) kohta Kui palju on Shrub ($SHRUB) tänapäeval väärt? Reaalajas $SHRUB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $SHRUB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $SHRUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shrub turukapitalisatsioon? $SHRUB turukapitalisatsioon on $ 208.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $SHRUB ringlev varu? $SHRUB ringlev varu on 999.46M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SHRUB (ATH) hind? $SHRUB saavutab ATH hinna summas 0.02318307 USD . Mis oli kõigi aegade $SHRUB madalaim (ATL) hind? $SHRUB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $SHRUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $SHRUB kauplemismaht on -- USD . Kas $SHRUB sel aastal kõrgemale ka suundub? $SHRUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SHRUB hinna ennustust

