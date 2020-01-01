Shrub ($SHRUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shrub ($SHRUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shrub ($SHRUB) teave Shrub is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by Elon Musk's pet hedgehog, named Shrub. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a unique hedgehog-themed mascot. The project aims to create a community-driven cryptocurrency with a hedgehog-themed mascot, which sets it apart from other cryptocurrencies and memecoins. Shrub's mascot has become a symbol of the project's identity, embodying the playful and unconventional nature of the Solana blockchain and the cryptocurrency world as a whole. Ametlik veebisait: https://shrub.world/ Ostke $SHRUB kohe!

Shrub ($SHRUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shrub ($SHRUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 213.89K $ 213.89K $ 213.89K Koguvaru: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Ringlev varu: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 213.89K $ 213.89K $ 213.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02318307 $ 0.02318307 $ 0.02318307 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000214 $ 0.000214 $ 0.000214 Lisateave Shrub ($SHRUB) hinna kohta

Shrub ($SHRUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shrub ($SHRUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SHRUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SHRUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SHRUB tokeni tokenoomikat, avastage $SHRUB tokeni reaalajas hinda!

$SHRUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SHRUB võiks suunduda? Meie $SHRUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SHRUB tokeni hinna ennustust kohe!

