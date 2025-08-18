Mis on shoki (SOK)

Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.

Kui palju on shoki (SOK) tänapäeval väärt? Reaalajas SOK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOK/USD hind? $ 0 . Milline on shoki turukapitalisatsioon? SOK turukapitalisatsioon on $ 16.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOK ringlev varu? SOK ringlev varu on 999.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOK (ATH) hind? SOK saavutab ATH hinna summas 0.00116162 USD . Mis oli kõigi aegade SOK madalaim (ATL) hind? SOK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SOK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOK kauplemismaht on -- USD .

