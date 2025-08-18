Rohkem infot SNTR

Sentre hind (SNTR)

1 SNTR/USD reaalajas hind:

$0.01924019
$0.01924019$0.01924019
+2.40%1D
Sentre (SNTR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:44:36 (UTC+8)

Sentre (SNTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01854808
24 h madal
$ 0.01950951
24 h kõrge

$ 0.01854808
$ 0.01950951
$ 0.053225
$ 0.00016729
+0.05%

+2.45%

-0.21%

-0.21%

Sentre (SNTR) reaalajas hind on $0.01924021. Viimase 24 tunni jooksul SNTR kaubeldud madalaim $ 0.01854808 ja kõrgeim $ 0.01950951 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.053225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00016729.

Lüliajalise tootluse osas on SNTR muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, +2.45% 24 tunni vältel -0.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sentre (SNTR) – turuteave

$ 19.24M
--
$ 19.24M
999.94M
1,000,000,000.0
Sentre praegune turukapitalisatsioon on $ 19.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SNTR ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.24M.

Sentre (SNTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sentre ja USD hinnamuutus $ +0.00046076.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sentre ja USD hinnamuutus $ +0.0034283379.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sentre ja USD hinnamuutus $ -0.0041651841.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sentre ja USD hinnamuutus $ +0.01883746626090335863.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00046076+2.45%
30 päeva$ +0.0034283379+17.82%
60 päeva$ -0.0041651841-21.64%
90 päeva$ +0.01883746626090335863+4,677.28%

Mis on Sentre (SNTR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Sentre (SNTR) allikas

Sentre hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sentre (SNTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sentre (SNTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sentre nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sentre hinna ennustust kohe!

SNTR kohalike valuutade suhtes

Sentre (SNTR) tokenoomika

Sentre (SNTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sentre (SNTR) kohta

Kui palju on Sentre (SNTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNTR hind USD on 0.01924021 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNTR/USD hind?
Praegune hind SNTR/USD on $ 0.01924021. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sentre turukapitalisatsioon?
SNTR turukapitalisatsioon on $ 19.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNTR ringlev varu?
SNTR ringlev varu on 999.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNTR (ATH) hind?
SNTR saavutab ATH hinna summas 0.053225 USD.
Mis oli kõigi aegade SNTR madalaim (ATL) hind?
SNTR nägi ATL hinda summas 0.00016729 USD.
Milline on SNTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNTR kauplemismaht on -- USD.
Kas SNTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNTR hinna ennustust.
Sentre (SNTR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.